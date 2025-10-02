Магистрати и служители от Районния съд в Бургас бяха евакуирани днес след земетресение. Трусът е регистриран към 14.55 часа, а епициентърът му е в Турция. А на третия етаж в Съдебната палата в областния център, където се помещава и Районния съд в Бургас, е усетен най-силно.Заради земетресението и по протокол, всички са били Всички там са били изведени изведени от сградата. Няколко заседания, които са се провеждали в този час, са били прекъснати, а присъстващите- са напуснали залите. Преди минути заседанията са били възстановени.

Епицентърът на земетресението е в западната част на Турция, в района на Бурса на Мраморно море и е с магнитуд 5,1, координати 40.80°N, 27.90°E и дълбочина 14,9 км.

Районът около Мраморно море е геоложки активен и се намира близо до Североанадолския разлом, който е известен със своята сеизмична активност. Според експерти, подобни събития не са рядкост, а вероятността за по-силни земетресения в бъдеще остава значителна.

Въпреки усещането на труса, засега няма съобщения за сериозни материални щети или пострадали. Властите призовават гражданите да останат спокойни, да следват указанията за безопасност и да бъдат подготвени за потенциални вторични трусове.