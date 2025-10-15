Четирима талантливи възпитаници на школата по изобразително изкуство към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас прославиха града ни на международната сцена.

Анна-Лиза Нойкова, Борис Янков, Иванина Петкова и Петра Ланджева спечелиха отличия в XXIII-то издание на престижния международен конкурс Kanagawa Biennial World Children's Art Exhibition – Япония 2025 г.

Наред с наградените деца, техният ръководител – г-жа Севина Трайкова също получи заслужено признание под формата на поздравително писмо от организаторите на конкурса.

Събитието, провело се в японската префектура Канагава на 19 юли 2025 г., привлече световно внимание с внушителен брой участници – 10 742 художествени творби от 71 държави. След официалната церемония по награждаването, изложбата с отличените творби започна пътуване из цяла Япония, което ще продължи от септември 2025 г. до март 2026 г.

Международното биенале в Канагава има дългогодишна история. Основано е през 1981 г. като част от инициативите за "Гражданска дипломация", отбелязващи Международната година на детето (1979 г.). Провежда се на всеки две години, като предоставя сцена за детското творчество от целия свят и цели да насърчава културния обмен, разбирателството и креативността у младите творци.

Поздравяваме наградените деца и техния преподавател за високото международно признание и им пожелаваме още много вдъхновение и бъдещи успехи!