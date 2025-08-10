Горещата вълна в Испания продължава с очаквани температури до 44 градуса. Метеоролозите обявиха, че жегата на Иберийския полуостров ще продължи поне до четвъртък.

Втората гореща вълна за лятото се оказва особено упорита. Тя започна на 3 август и ако прогнозите се окажат точни, това ще означава, че опасно високите температури ще се задържат в Испания общо 12 дни. Това я прави четвъртата по дължина гореща вълна на Иберийския полуостров и Балеарските острови от 1975 година.

Очаква се температурите да се повишат значително в неделя в северната част на страната и по каталунското крайбрежие.

Пикът на жегите се очаква в неделя и понеделник, когато температурите могат да надхвърлят 40°C на островите Тенерифе, Гран Канария, Фуертевентура и Лансароте, като дори ще се разпространят в низините.

Това доведе до обявяването на червен код за високи температури на тези четири острова. Освен това във вторник и сряда следващата седмица е много вероятно термометрите да показват между 42 и 44 градуса в югозападна Испания.

Дългосрочната прогноза на Държавната метеорологична агенция показва, че дори да има спад на температурите в края на следващата седмица, облекчението ще бъде краткотрайно.

Седмицата от 18 до 24 август вероятно ще бъде отново по-топла от нормалното в по-голямата част от полуострова, с изключение на югозападната част. Очаква се Балеарските острови също да регистрират по-високи от обичайните температури за този период. /БНР