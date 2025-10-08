Българин е предизвикал катастрофа на хърватската магистрала А3 край Лужан около 06:50 ч. местно време днес. При произшествието е загинал хърватски гражданин, съобщи Danas.hr.

46-годишният водач завивал надясно, когато автомобилът му поднесъл и преминал в насрещното платно. Там се блъснал в кола с хърватска регистрация, управлявана от 42-годишен хърватин, който починал на място.

Четирима души от двата автомобила са получили наранявания. Трима от тях са транспортирани в болница „Д-р Йосип Бенчевич“ в Славонски Брод. От лечебното заведение заявиха, че пострадалите имат контузии по цялото тяло, състоянието им е стабилно и са под лекарско наблюдение.

Един от пациентите е транспортиран с хеликоптер до Клиничния център в Осиек. От ръководството на болницата потвърдиха, че състоянието му е стабилно и е без опасност за живота.