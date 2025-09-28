Д-р Николай Киселков – един от най-опитните хирурзи в Комплексен онкологичен център Бургас, представи как в здравното заведение се прилага един от най-прецизните и модерни методи за диагностика. Той участва в симпозиум по дермато-хирургия, който се провежда в Хисаря. Неговата презентация в събота беше на тема „Институционален опит в оперативно стадиране на меланом“. „Усилията си заслужават“, категоричен бе в обобщението си д-р Киселков. На форума той участва и с втора лекция на тема: „Клиничен случай със skip микрометастаза при малигнен меланом“.

Д-р Киселков е един от най-авторитетните специалисти в Бургас, като има натрупан опит от 1999 година до днес в диагностиката и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на млечната жлеза, стомаха, дебелото и право черво и кожни образувания (злокачествени и доброкачествени тумори – липоми, атероми и други).