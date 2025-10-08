Проходът на Републиката е временно затворен за движение заради завъртян товарен автомобил в района на разклона за великотърновското село Радковци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
При произшествието няма пострадали. Леките автомобили ще се отклоняват през Шипка.Открийте ощеПарламентарни избориВидео репортажиNews in EnglishРекламни банериРадио емисииБилети за събитияАбонамент за новиниСпортни новиниАктуални новиниКриминални новини
Днес сутринта беше затворен пътят Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси заради свличане на скална маса.
0 Коментара