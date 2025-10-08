През нощта срещу 9 октомври облачността над по-голямата част от страната ще е значителна с валежи от дъжд, които постепенно ще спират, а облачността от запад бавно ще се разкъсва, сочи прогнозата на НИМХ.

Ще духа умерен, в североизточните райони и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°. Утре над източната половина от страната облачността ще остане значителна. В сутрешните часове на много места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. В западната половина вероятността за валежи е малка, а облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 14° и 19°, в София – около 14°.

Над планините облачността ще е по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието времето ще се задържи облачно. В сутрешните часове на места все още ще има валежи от дъжд, които през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-17°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В петък ще има променлива облачност, над много райони временно намаляваща и до предимно слънчево. По-често значителна ще е над планинските райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 15° и 20°.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна, на места, главно в Северна България и планините ще превали. Вятърът ще остане от северозапад, дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат слабо и максималните отново ще са предимно между 15° и 20°. Във вторник облачността ще се увеличи, на много места ще превали. Вятърът ще се ориентира от север и температурите ще започнат да се понижават.

В сряда ще се задържи предимно облачно с превалявания от дъжд на отделни места, главно в източните и планинските райони. Вятърът вече ще е от североизток, застудяването ще продължи.