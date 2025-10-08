След наводненията в Лозенец и Царево, животът постепенно се връща към обичайния си ритъм.

Улиците още носят следите на бурята, но между калта и отломките хората вече започват да разчистват.

В ниската част на ваканционното селище Лозенец – хотелите и къщите за гости все още миришат на влага.

"Там наистина ужасът е голям. Ходила съм веднъж, днес не мога да отида, понеже не нося ключовете", сподели Златка Костадинова от Лозенец.

"Тук отгоре на дерето има язовир. Може би язовирът се е напълнил с повече вода и е тръгнала тази вода. Много вода е това", каза Илия Костадинов.

Местните разказват, че при всеки по-силен дъжд страхът се връща. Водата идва бързо, без предупреждение, и оставя след себе си кал и безсилие.

"На нас ни трябват канализации, отводняване, шахти! Какво ли не, тротоари няма. Аз просто вече съм отчаян, че тук никога няма да има улица. И да се каже тук това улица ли е, път ли е, направено ли е, не е ли направено по документи... Това вече 15 години трябва да се реши", гневи се Константин Дичев от Лозенец.

От години хората чакат истинско решение, а не само обещания.

"Тази част на Лозенец се наводнява при много голям дъжд. От 2023 година за втори път имаме такова голямо локално наводнение. Имаме голям водосбор, който е извън урбанизираните територии и с огромна сила се свлича надолу, преминава през вътрешния път и залива, съответно, най-ниската точка. Тук се намираме на два метра над морското равнище, на местата и на морското равнище", коментира кметът на Лозенец Женя Гандиева.

Битката с последствията в Царево

Там пострадалите семейства броят щетите и търсят сили да започнат отначало.

Домове, мебели, спомени – всичко е минало през водата.

"Аз съм на хиляда лева заплата. Майка ми е пенсионерка с ТЕЛК. Тя взема към 600 лева е пенсия. Просто няма как - пари за лекарства, трудно ще ни е доста. Кухнята, спални, всичко е заминало. То имаше 1,70 метра вода", не крие притесненията си Тони Недялков от Царево.

Местните власти дават насоки към пострадалите как да получат обезщетение.

"Предвид обявеното бедствено положение, всеки може да подаде заявление към Дирекция социално подпомагане, към МТСП. Относно другите обезщетения, тепърва ще бъдат разглеждани вариантите. Общината Царево откри дарителска сметка, като средствата от нея ще бъдат насочени не към общински, не към инфраструктурни обекти, а към подпомагане на засегнати домакинства, бизнеси", заяви зам.-кметът на Община Царево - Денис Диханов.

Щетите до момента се оценяват на близо 50 милиона лева.