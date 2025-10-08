Българските власти, с подкрепата на ЕВРОПОЛ, успешно неутрализираха дейността на организирана престъпна група, занимавала се с трафик на мигранти през територията на България и Сърбия към страни от Западна и Южна Европа.

Операцията е проведена на 7 октомври 2025 г. на територията на областите София, Стара Загора и Враца, под ръководството на отдел „Трансгранична организирана престъпност“ при ГДБОП – МВР. Действията са част от международна полицейска операция, координирана от ЕВРОПОЛ, в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), която се фокусира върху разследването на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна държава.

В рамките на операцията са задържани седем души, от които шестима български граждани и един гражданин на Сирия. Един от арестуваните е идентифициран като високопоставен член в международната йерархия на трафика на хора.

В акцията са участвали и партньорски служби от Гърция, Румъния и Молдова, както и представители на ЕВРОПОЛ.

Разследването се води под надзора на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Русе по образувано през 2024 г. досъдебно производство за престъпления във връзка с трафик и подпомагане на незаконно преминаване на границата, извършени от организирана престъпна група.

На шестима от задържаните – петима българи и сирийския гражданин – са повдигнати обвинения, след което са приведени в следствения арест.

При процесуално-следствените действия са претърсени 11 имота и 3 автомобила, откъдето са иззети 13 мобилни телефона, SIM карти, договори за наем на автомобили, записни заповеди, както и фалшиви банкноти с номинал от 200 евро. Всички иззети материали са от значение за разследването на престъпната дейност.

До момента в качеството на свидетели са разпитани 10 души. Работата по случая продължава.