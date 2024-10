Папата е изразил частно желание да назначи епископи в Съединените щати, които са по-приветливи към транссексуалните католици, твърдят активисти.



Твърди се, че той е направил коментара в събота в личната си резиденция по време на среща с 11 католици, които са или транссексуални, или интерсексуални, или поддръжници на тези групи. Срещата е продължила 80 минути и е била организирана от New Ways Ministry, американска група, защитаваща LGBT католиците.



Петима участници, включително транссексуален мъж и лекар, които съвместно ръководят клиника, предоставяща потвърждаващи пола хормонални грижи, споделили лични свидетелства с Франциск за техния опит по проблемите на транссексуалните. Той отговорил с коментари и въпроси.





"Франциск спомена, че ситуациите, преживявани от транссексуални хора, ще бъдат повече в ума му", каза Реймънд Девър, пенсиониран католически дякон с възрастна транссексуална дъщеря, който прочете едно от свидетелствата. "Той каза, че когато назначава нови епископи в САЩ, ще вземе предвид тяхната отвореност към транссексуалните хора като критерий."



Втори участник потвърди, че е чул забележката на папата за американските епископи. Пресслужбата на Ватикана отказа да коментира съдържанието на срещата, заявявайки, че срещата е била "от частен характер". Той не отговори на последващо искане за потвърждение на коментара, който се отнася специално за американските епископи.



Срещата е била уредена от сестра Жанин Грамик, американска монахиня, съосновател на New Ways Ministry преди близо 50 години, след като прочете Dignitas Infinita (Безкрайно достойнство), доктринален документ, публикуван от Ватикана през април. В документа се посочва, че грижата, утвърждаваща пола, "рискува да застраши уникалното достойнство, което лицето е получило от момента на зачеването".



Някои от ораторите са подчертали препятствията, пред които според тях са изправени някои богомолци в САЩ. Католическата епархия на Маркет в Мичиган посочи през 2021 г., че на транссексуалните хора и тези в еднополови връзки трябва да бъде забранено да бъдат кръщавани или да получават причастие, а американските епископи издадоха насоки миналата година, насочени към спиране на католическите болници, предоставящи грижи за преход към пола.



Франсис ДеБернардо, изпълнителен директор на New Ways Ministry, който твърди, че Ватикана не се е консултирал с транссексуални хора, преди да публикува Dignitas Infinita, каза, че срещата в събота има за цел да гарантира, че папата е наясно с проблемите, пред които са изправени транссексуалните католици. "Искахме той да знае, че преходното лечение е спасило живота на говорещите и е преобърнало живота им, като същевременно е задълбочило вярата им", каза той.



По време на срещата Девър говори за "зашеметяващата липса на състрадание в толкова голяма част от Църквата към транссексуалните хора". Майкъл Сенет, транссексуален мъж, който работи в енорийска църква в Бостън, каза, че промяната на пола го е научила, че "автентичният живот ще ме доближи до Бог".

Говорителите казаха, че папата е слушал „задълбочено и със съчувствие“ и е изглеждал „много ангажиран“.



ДеБернардо каза, че Франсис има „проверено досие“ с правата на ЛГБТ, но се надява срещата да насърчи диалога между транссексуалните хора и Църквата. Той прогнозира, че Франциск наистина ще назначи по-прогресивни американски епископи. „Не бих се изненадал, ако новата реколта като цяло беше по-пастирска“, каза той.