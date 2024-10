Третото представление на световноизвестния мюзикъл ще бъде на 9 октомври от 19 часа в залата на Операта

След бляскавия емоционален премиерен спектакъл – на 2 август, и чудесното второ представление на 30 август на сцената на Летен театър – Бургас, наближава нова вълнуваща сценична изява на най-новата постановка на Държавна опера – Бургас. 60 години след световната премиера на един от най-популярните мюзикъли – „Моя прекрасна лейди", с Рекс Харисън и Одри Хепбърн в главните роли – във филмовата версия, предстои представление на прочутото бродуейско заглавие на сцената на Бургаската опера – на 9 октомври, сряда, от 19 часа.

Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия. Всяка брънка на постановката, вградена в тъканта на сюжетната линия мисъл, всяка нота, дума фраза, дъх, усмивка и въздишка, всеки диригентски жест на безспорния майстор зад пулта – Иван Кожухаров, всяка режисьорска, сценографска, хореографска и костюмографска концепция, претворена в пиршеството на сцената – всичко е с ореола на бродуейски блясък и едновременно – театрална дълбочина и емоционална въздейственост.

На 9 октомври, сряда, отново ще бъде сътворена – сцена, след сцена, като холивудска продукция от "доброто старо време", постановка от най‐висока класа – под всеобхващащия режисьорски поглед на доц. д‐р Александър Текелиев, доказал многократно, че е един съвременен мислител и новатор – с вкус, дълбочина на трактовката и размах изразните средства. Великолепни – и с цялостно възприятие, и с всеки детайл на мястото си, са: сценографията на Иван Токаджиев, умело съчетана с мултимедия, костюмите – над 200 на брой – на Яна Дворецка, хореографията – на доц. д‐р Анна Пампулова. Прекрасни на сцената в сряда ще бъдат всички изпълнители – солисти, оркестър, хор и балет. Спектакълът „Моя прекрасна лейди“ е интригуваща трактовка на популярното произведение – според каноните на съвремието ни, с доза провокативност, авангардна сценография и впечатляващи костюми. Диригент на хоровия състав, който има важна роля в сценичното действие, е Александър Чепанов, Ани Токаджиева е автор на 3D mapping-а, помощник-режисьор – Лина Пеева, корепетитор – Мира Искърова.

Именитият майстор зад пулта Иван Кожухаров, диригент-постановчик, разкрива – с типичния си перфекционизъм и усет към съществените компоненти на един качествен спектакъл, че музикантите от оркестъра свирят с голямо удоволствие, постигайки истинско холивудско звучене, което е напълно в духа на мюзикъла „Моя прекрасна лейди“.

Съставът на спектакъла на „Моя прекрасна лейди“ на 9 октомври е различен от премиерния. Превъзходни се очаква да бъдат отново всички солисти, както и артистите на Бургаската опера, певците от хоровия състав, музикантите от чудесно звучащия оркестър – напълно в бродуейски стил, прекрасните балетисти, представили вихрени характерни танци, както и изискани шармантни валсове.

Мюзикълът, освен философската линия и забавните моменти, е преди всичко приказка за любовта – отричаната, осмиваната, щателно скриваната, но по‐силната от всеки предразсъдък, вездесъща.

Очрователното мецосопрано Йоана Кадийска влиза дебютно в ролята на уличната цветопродавачка Илайза Дулитъл, превърнала се в изискана лейди, под вещия професионален поглед на професора по фонетика Хенри Хигингс. Тенорът Марчо Апостолов /гост/, солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, ще бъде отново изцяло в своето присъщо амплоа на аристократ с маниери, стил и класа – като Професор Хигинс. Баритонът Йордан Христозов ще има дебют в ролята на Полковник Пикъринг. Басът Костадин Мечков ще се представи в комичната роля на бащата на Илайза – Алфред Дулитъл, която изисква не само вокални и артистични умения, но и хореографско майсторство. Тенорът Яни Николов влиза също дебютно в ролята на романтично влюбения младеж Фреди, мецосопраното Калина Попова ще пресъздаде характерния образ на Мисис Пиърс. Сопраното Стефка Христозова ще бъде отново в ролята на аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като "добра фея" за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл. Шмилена Султанова, сопран, ще се представи като Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж. В образите на двамата симпатични пияници, приятели на Дулитъл: Хари и Джейми – влизат Георги Бозвелиев и Мирослав Димитров, Александър Перпериев ще бъде в ролята на Кръчмаря, Милен Георгиев – Северяк, Божидар Кметов – Южняк, Милен Динолов – Западняк, Дарина Запрянова – Мисис Хопкинс, Ирина Доброволская – Кралица на Трансилвания, Емил Пейчев – Посланик.

Поздравления заслужават всички артисти, които в дългия репетиционен процес са усвоили до съвършенство диалектния език, който, по думи на постановчика – доц. д-р Александър Текелиев, е колаборация от диалектите на няколко области в България, като характерният говор, предизвикващ бурен смях у публиката, е част от харизмата на спектакъла. Всички артисти, освен професионалистите от балетния състав, са усвоили учудващо добре вихрените танци и ги изпълняват с видимо удоволствие. Безупречни са и музикантите от оркестъра – с концертмайстори Ваня Златева и Христо Белчев, за които изпълнението е равнозначно на истинско удоволствие от прекрасната партитура, представена майсторски и с настроение. Великолепни са и артистите от хоровия състав – и като звучене, и като изпълнени перфектно артистични задачи. А балетът отново ще бъде на висотата на най-добрите бродуейски традиции.

Най-новата постановка на Държавна опера - Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals. MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.uk

Билети за „Моя прекрасна лейди“ – на касата на Операта, каса "Часовника", в мрежите на Grabo - https://grabo.bg/burgas/miuzikal-0vrmq и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/moya-prekrasna-leydi-burgas-opera-652438/event.html?ca=10.

Сюжет на „Моя прекрсна лейди“, базиран на пиесата „Пигмалион“: „Пигмалион“ е театрална пиеса от Джордж Бърнард Шоу, базирана на древногръцкия мит за Пигмалион. През 1938 г. произведението излиза на голям екран и на 15 март 1956 г. за пръв път на Бродуей в театър Марк Хелингър – Ню Йорк е поставен мюзикъл, базиран на филма и пиесата, озаглавен „Моя прекрасна лейди“. Театралната версия на спектакъла печели девет награди „Тони“, постигайки голям успех и всеобщо признание.

„Моя прекрасна лейди“ е класическо произведение, в което зрял мъж взима под крилото си момиче, непохватно и първично и го моделира така, че накрая се влюбва в нея. Мюзикълът представя една стара история за трансформиращата сила на любовта, в която главна героиня е уличната екзотична цветарка с цветист лондонски диалект – Илайза Дулитъл. Хенри Хигинс, професор по фонетика, е възмутен от нейното произношение и се обзалага с приятеля си Пикъринг, че за шест месеца ще превърне Илайза в истинска дама, като я научи да говори правилно. Тя се съгласява на това предизвикателство, защото силно мечтае за по-хубава работа и това определено би ѝ помогнало. Следват комични приключения, в които неподправената героиня едновременно вбесява и очарова своя учител, като се превъплъщава в ролята, която професорът ѝ е възложил. С изминаването на времето Хигинс и Дулитъл се сближават, но тя отхвърля опитите му за обучение, остава вярна на себе си и обявява, че ще се омъжи за Фреди Ейнсфорд-Хил – беден и млад джентълмен.

Накрая професорът печели облога, но осъзнава, че красотата на човек не се вижда на повърхността, а се крие дълбоко в неговата душа.