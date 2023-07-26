Около 08.30 ч. вчера в Районно управление - Сунгурларе е получено съобщение от 24-годишен мъж от село Подвис за това, че докато обхождал язовир “Камчия”, в местността “Сюлейман бик” в землището на селото, забелязал на около 500 м. северозападно от мястото на удавяне тялото на 9- годишното момиченце от село Везенково. То потъна в язовира преди дни заедно с 14-годишно момиченце от село Подвис, чието тяло изплува на 23 юли на около километър от мястото на удавянето. Тялото е откарано е за аутопсия в отделение “Съдебна медицина” към УМБАЛ – Бургас. Работа по случая продължава.