По предварителни данни през деветте месеца на 2026 г. Агенция „Митници“ отчита най-високите приходи, постигани досега за деветмесечие – над 6.116 милиарда евро, съобщиха от Агенция „Митници“.

Ръст се наблюдава при всички видове приходи, като постъпленията от ДДС при внос през месец септември са най-високите, отчитани досега за този месец от годината.





Събраните приходи възлизат на 6.116 милиарда евро, което представлява увеличение с 790.5 млн. евро (14.8%) спрямо същия период на 2025 г. Близо 90% от общия ръст на приходите от началото на годината, или над 704 млн. евро, са реализирани от втората половина на май до края на септември, след встъпването на правителството с министър-председател Румен Радев.





Данните за деветте месеца на годината идват след като през август Агенция „Митници“ отчете най-високите месечни приходи за бюджета от близо 1 милиард евро. Рекордните приходи през август идват след като през юни и юли бяха отчетени най-високите приходи, недостигани за съответните месеци.

През 2026 г. всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години, показват данните.