Линията на бедност за 2027 г. ще бъде 443 евро, реши днес правителството. Увеличението й спрямо тазгодишното ниво от 390,63 евро е 13,4%. С днешното решение окончателно стават ясни размерите на социалните помощи и помощите по закона за хората с увреждания, защото техните размери са записани в съответните закони и ползват за база линията на бедност.

Право на месечна финансова подкрепа по закона за хората с увреждания имат лица над 18-годишна възраст, докато сумите за децата с увреждания се определят с бюджета за всяка година. За нея не се прави преглед на доходите. Значение имат степента на увреждане, а в някои случаи – и вида на получаваната пенсия. Сумите се определят като процент от линията на бедност за съответната година. "Сега" припомня какви ще бъдат сумите за следващата година:

От линията на бедност се определят и месечните помощи по закона за социалното подпомагане. При тях обаче първо се определя диференциран доход за достъп. При него базата е 30% от линията на бедност за съответната година, която се коригира с процент за няколко категории бедни. Този диференциран доход е прагът за достъп, като за целта се вземат предвид доходите за предходния месец, а самият размер на помощта е разликата между получаваните доходи и прага. Така диференцираният доход е и размерът на максималната помощ. Новите размери за 2027 г. са следните:

От линията на бедност зависи и отпускането на социална пенсия за старост. При нея условията, според Кодекса за социално осигуряване, са лицето да е навършило 70-годишна възраст, да не получава друга пенсия, и годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта да е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца.