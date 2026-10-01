Общинският съвет в Несебър даде съгласие за извършване на промени в кадастралната карта и кадастралните регистри на Свети Влас, промяна на предназначението на общински имоти и изработване на подробен устройствен план за изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води "Свети Влас - Елените". Това съобщи пресслужбата на Областната управа. Решението ее прието единодушно с 19 гласа "за" на извънредно заседание на съвета, което се проведе в края на м. септември 2026 г.

Предвидените процедури обхващат имоти – общинска собственост в местността "Ага чешме". С решението се дава съгласие за разделяне на четири имота и образуване на нови поземлени имоти, както и предварително съгласие за промяна на предназначението им за нуждите на бъдещата пречиствателна станция. Общинският съвет дава съгласие да бъде изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план, включително за трасетата на довеждащата инфраструктура и пътната връзка.

Проектът за пречиствателната станция е част от "Интегриран воден проект за област Бургас - Фаза 2", финансиран по Програма "Околна среда“ 2021-2027 г. Бенефициент по проекта е "ВиК" ЕАД - Бургас. Общинският съвет в Несебър допусна и предварително изпълнение на решението заради поставените кратки срокове по програмата и риска от загуба на безвъзмездната финансова помощ.

По време на общинската сесия кметът Николай Димитров обяви, че общината работи с областния управител на област Бургас Дико Диков, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дружеството „ВиК-Бургас“ АД и Асоциация по ВиК с председател областният управител Дико Диков по придвижването на процедурите.

Така се направи първата стъпка по изпълнението на ангажимента, който министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и изпълнителният директор на ВиК-Бургас инж. Златина Димитрова поеха на среща в Несебър с бизнеса, че в най-кратки срокове ще започнат процедурите по промяна на кадастралната карта и предназначението на новообразуваните имоти. За бързото процедиране на казуса, който засяга няколко институции, лично се ангажира пред обществеността институционално да съдейства и областният управител на област Бургас Дико Диков.