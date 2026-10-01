КЕВР утвърди цена на природния газ за месец октомври в размер на 44,09 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази стойност „Булгаргаз“ ЕАД ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на топлофикационните дружества в страната. Утвърдената цена е с 5,99% по-висока в сравнение с предходния месец.

Регулаторът категорично отхвърли внесената от „Булгаргаз“ актуализирана заявка за 44,41 евро/MWh и не позволи цената да бъде допълнително повишена с 0,33 евро/MWh. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви по време на заседанието, че комисията няма да допусне по-високо поскъпване от първоначално заявеното, определяйки го като неприемливо.

Младеновски подчерта неблагоприятните пазарни тенденции за зимния период и необходимостта цената да бъде максимално благоприятна за потребителите. Той припомни, че стойността на синьото гориво формира над 70% от крайната цена на битовото отопление, поради което всяко рязко изменение се отразява пряко на сметките на домакинствата.

В ценовия микс за октомври са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ от търгове и минимален добив от газохранилището „Чирен“.