От днес Бургас е домакин на Есенните литературни празници. Официалното откриване на събитието ще се състои тази вечер от 18 ч. в Дома на писателя, ул. „Вола“ 1. Събития ще се провеждат и в Регионална библиотека „П.К. Яворов“, и в КЦ „Морско казино“.

Празниците ще продължат до 30 октомври, като всички събития са с начален час 18:00. В програмата са включени автори от Бургас и страната. Ще се проведат и специални вечери на поезията, прозата и хумора, както и представяне на списание „Море“.

Входът за всички събития е свободен.

Ето и пълната програма на Есенните литературни празници 2026:

1 октомври, четвъртък,18 ч. Дом на писателя

Откриване

Специален гост – Людмил Станев

Водещ: Николай Фенерски

2 октомври, петък, 18 ч. Дом на писателя

Вечер на госта

Творческа среща с писателя Людмил Станев

5 октомври, понеделник, 18 ч. Дом на писателя

„Криле за разпознаване“ – стихове от Виолета Воева

6 октомври, вторник, 18 ч. Дом на писателя

„Вечер на усмивката“. Михаил Вешим представя книгата си „Химия на шегата“.

Организатор клуб „Морски раци“

7 октомври, сряда, 18 ч. Дом на писателя

Слави Томов представя романа „Ида“ от Катарина Адлер

8 октомври, четвъртък, 18 ч. Дом на писателя

Премиера на книгата „Змейови къщи“ – деца разказват за Странджа и са автори на приказките и картините в книгата

Сценарий и водещ Вили Колева

9 октомври, петък, 18 ч. Библиотеката

„Креативност и творчество в художествения експеримент“ – проф. Росица Йорданова.

Представя Митко Новков

12 октомври, понеделник, 18 ч. Дом на писателя

„На винил“ – роман от Александър Кулик

Представя Роза Максимова

13 октомври, вторник, 18 ч. Дом на писателя

„Докато те чаках“ – разкази от Татяна Йотова

Представя проф. д. ф. н. Калина Лукова

14 октомври, сряда, 18.30 ч, Библиотеката

Книга „Помниш ли...“ от Яна Вълчева

Представят Ваньо Вълчев и издателство „Библиотека България“

15 октомври, четвъртък, 18 ч. Дом на писателя

„Място за слънчева къща“ – стихове от Вили Колева

Представя Роза Боянова

16 октомври, петък , 18 ч. Дом на писателя

Вечер на поезията

Сценарий и водещи Наталия Недялкова и Диана Фъртунова

17 октомври, събота, 18.30 ч., КЦ „Морско казино“

„Поетични реплики: Непокътнатите светове и светлите апокалипсиси на Ина Иванова и Диана Саватева“

19 октомври, понеделник, 18 ч Дом на писателя

„Археология на любовта“ – поезия от Димитър Христов

Представя Георги Н. Николов

20 октомври, вторник, 18 ч. Дом на писателя

"Профили – близки и далечни" – Паруш Парушев

21 октомври, сряда, 18 ч. Дом на писателя

„Етюди с перо и четка“ – стихове и рисунки от Диана Фъртунова

Представя Паруш Парушев

22 октомври, четвъртък Регионална библиотека "П. К. Яворов",

Конферентната зала „Акад. Константин Петканов“

„Върху челото на лятото – същия знак:

Животът е хубав!“

80 години от рождението на Тома Бинчев

Представя д-р Добрина Топалова

Водещ Елка Василева

23, 24, 25 октомври – петък, събота, неделя, Дом на писателя

„Литературни салони“ – организатор Ирина Папанчева

26 октомври, понеделник, 17.30 ч. Дом на писателя

Представяне на книгата „Под месечината, огромна като тиква“ – награда „Роман на годината“. Автор Боян Йорданов

27 октомври, вторник, 18 ч. Дом на писателя

Пандемията през призмата на личното преживяване.

Клуб на фантастите и сдружение "Солени ветрове" представят сборника "Ковид отделение" от Янчо Чолаков.

27 октомври, вторник, 18 ч., Регионална библиотека „П. К. Яворов“,

Среща с Денчо Михов и неговата книга „Литературни меридиани. Какво се пише тук и сега“

Организира Издателство „Либра Скорп“

28 октомври, сряда, 18 ч. Дом на писателя

Николай Фенерски представя прозата на Вацлав Панковчин

29 октомври, четвъртък, 18 ч. Дом на писателя

„На едно крило разстояние“ – стихове от Калина Тельянова

Представят проф. д.ф.н. Калина Лукова и доц. д.ф.н. София Ангелова

30 октомври, петък, 18 ч. Дом на писателя

Представяне на сп. „Море“