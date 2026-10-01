"Скъпи съграждани,

Днес е Международният ден на възрастните хора – ден, който ни напомня за уважението, признателността и грижата, които дължим на хората, оставили своя отпечатък върху развитието на нашия град и общество.

Вашият житейски опит, труд и мъдрост са част от историята на Бургас. Вие сте хората, които през годините сте изграждали не само домове и професионален път, но и самия облик на града ни. Вашите знания, ценности и човешки уроци продължават да се предават на следващите поколения.

За Община Бургас грижата за възрастните хора е не просто ангажимент, а постоянна отговорност. Стремим се да създаваме възможности за достоен, активен и пълноценен живот, за общуване, културни и социални инициативи и за участие в живота на общността.

Пожелавам Ви здраве, спокойствие и повече поводи за усмивки! Нека всеки ден бъде изпълнен с внимание от близките, уважение от обществото и усещане, че Вашият принос е ценен и помнен.

Бъдете здрави, активни и обичани! Нека Бургас продължава да бъде град, в който всяко поколение има своето достойно място.

Честит Международен ден на възрастните хора!".

Димитър Николов

Кмет на Община Бургас