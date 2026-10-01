Нови валежи се очакват през нощта срещу петък, след като днес на няколко пъти преминаха краткотрайни дъждове. Заради прогнозата ще бъде активирана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода.

Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Властите следят метеорологичната обстановка и при промяна на прогнозата ще бъде предоставена допълнителна информация.