Повдигнато е обвинение на задържания за убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Това съобщиха на брифинг пред медиите. "Към наказателна отговорност и в качеството си на обвиняем е привлечено лице на 51 години".

По-рано днес Славчо Мегеров бе докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан.





Мотивът за убийството е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. Това каза наблюдаващият прокурор Димитър Молев.

По закон той е реабилитиран. От 1993 г. до 2020 г. е осъждан за множество престъпления. Убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група, посочи Молев.





До задържането му се е стигнало "чрез много добре кординирани и съвместни действия". От всяко едно местопрестъпление остават следи. Имахме възможността да съберем годни следи, които вече имат качеството на доказателствен материал. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя. Това каза комисар Васил Костадинов, директор на ОДМВР – Пловдив.

Сигнал до 112 е подаден от граждани.

Костадинов каза, че не може да коментира дали оръжието, с което е извършено убийството, е открито.