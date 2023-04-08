Централната избирателна комисия обяви имената на новите 240 народни представители.

Припомняме, че от област Бургас ГЕРБ-СДС ще има 4 депутати, коалиция Продължаваме промяната – Демократична България - 3, ДПС – 3, БСП – 1, ИТН – 1.

Ето и техните имена.

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Петър Георгиев Кънев

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Жечо Дончев Станков

2

102

Любен Любенов Дилов

3

103

Галя Стоянова Желязкова

4

104

Андрей Стоянов Рунчев

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Цончо Томов Ганев

2

102

Борис Димитров Аладжов

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Ивайло Ванев Вълчев

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Константин Живков Бачийски

2

106

Димитър Георгиев Найденов

3

102

Даниела Стоянова Божинова

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Севим Исмаил Али

2

102

Ешереф Кязим Ешереф

3

103

Фатме Хасан Рамадан