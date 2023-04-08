Централната избирателна комисия обяви имената на новите 240 народни представители.
Припомняме, че от област Бургас ГЕРБ-СДС ще има 4 депутати, коалиция Продължаваме промяната – Демократична България - 3, ДПС – 3, БСП – 1, ИТН – 1.
Ето и техните имена.
|
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Петър Георгиев Кънев
|
|
2. ГЕРБ-СДС
|
1
|
101
|
Жечо Дончев Станков
|
|
2
|
102
|
Любен Любенов Дилов
|
|
3
|
103
|
Галя Стоянова Желязкова
|
|
4
|
104
|
Андрей Стоянов Рунчев
|
|
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
|
1
|
101
|
Цончо Томов Ганев
|
|
2
|
102
|
Борис Димитров Аладжов
|
|
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
1
|
101
|
Ивайло Ванев Вълчев
|
|
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
1
|
101
|
Константин Живков Бачийски
|
|
2
|
106
|
Димитър Георгиев Найденов
|
|
3
|
102
|
Даниела Стоянова Божинова
|
|
13. Движение за права и свободи – ДПС
|
1
|
101
|
Севим Исмаил Али
|
|
2
|
102
|
Ешереф Кязим Ешереф
|
|
3
|
103
|
Фатме Хасан Рамадан
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