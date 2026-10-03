Над 20 процента от пълнолетните българи, близо 25 на сто, използват бързи кредити. За това алармира народният представител от "Прогресивна България" Даниел Парушев в ефира на "Големите последици".

И предупреди, че младите хора са склонни да посягат към този тип кредити.

Той бе категоричен - новият закон за потребителските кредити се налага, защото предишният беше илюзия за сигурност.

"Тогава всички хора бяха пуснати по самата пързалка на дълговото робство. Има едни други хора с едни дебели вратове в малките населени места, които по безкомпромисен начин се възползват от гражданите, които имат нужда от такъв бърз кредит", посочи още депутатът пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира още, че предложението да не могат да се отпускат бързи кредити през нощта, е свързано и с ограничаването на хазарта.