Кандидатите за президент и вицепрезидент на „Възраждане“ стават ясни навръх Празника на Независимостта, твърдят източници на Стандарт.

Не, евродепутатът Петър Волгин няма да е титулярът в двойката-претенденти за „Дондуков“ 2, както се мълвеше упорито в последните седмици. В последния момент ще се разбере името на кандидата за държавен глава, докато името на заместника му в надпреварата е ясно:

Това е емблемата на художествената гимнастика у нас, Нешка Робева.

Именно изборът на лидера на възрожденците Костадин Костадинов да се спре на Нешка е причината тя да не присъства в Инициативния комитет по издигането на Илияна Йотова за свой собствен мандат начело на президентската институция.

Мнозина се чудеха на 8-и септември защо иначе любимата, а и дори през годините сочена от самата Йотова за приятелка Робева не присъства на първите редове, за разлика от много други спортисти.

За сметка на това, кандидатът за президент все още се бистрел в централата на „Възраждане“.

Последно погледите били насочени към Виктор Папазов, който е настоящ икономически съветник на партията, а беше и депутат. Създателят на Българската фондова борса се ползва със сериозен рейтинг в социалните мрежи, включително от поколението „Z“, заради острите си бележки, редовно отправяни не само към родните политици вдясно, но и с куп критики срещу ЕС и НАТО.

Крайното решение обаче още не е ясно.