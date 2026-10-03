Трудно може да се предвиди каква ще бъде предстоящата още отсега.

"Тя може да се развие по различни сценарии, като дългосрочните прогнози не дават категоричен отговор дали тя ще бъде по-топла или по-студена", заяви климатологът доц. Симеон Матев пред радио "Фокус".

По думите му България се намира в продължителен период на по-топли зими, което е основание като основен сценарий да се разглежда поредна по-топла зима. В същото време климатологът подчерта, че атмосферната циркулация може да доведе до значителни отклонения.

Той даде за пример зимата на 2012 г., когато предварителните прогнози са сочели по-топло време, но в крайна сметка Европа е преживяла една от най-студените зими за последните десетилетия.

Според доц. Матев ще бъде определящо явлението Ел Ниньо.

"При силно Ел Ниньо историческите данни не показват еднозначна връзка с определен тип зима в Европа, поради което са възможни както топли, така и студени периоди", допълни той.

Климатологът препоръча подготовката да бъде съобразена и с двата сценария.