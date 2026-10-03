50 метра червен килим и 21 салюто посрещат на българска земя един на най-великите владетели на България - цар Самуил. Гърция предаде днес саркофага с тленните останки на владетеля. Лично премиерът Румен Радев заедно с вицепремиера Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев отидоха в Гърция, за да пренесат мощите на Самуил.

Три часа преди церемонията по посрещането българите вече започнаха да се събират на площада пред Княжевския дворец. Там премиерът Румен Радев ще произнесе реч, след което шествие се тръгне към храма "Света София", къщето ще е последния дом на царя. Там божествена света литургия ще отслужи патриарх Даниил, а селд това ще произнесе и слово.