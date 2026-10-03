Американката Шарън Джакс заведе дело срещу болница заради лекарска грешка, при която е бил ампутиран здравия ѝ крак. Инцидентът е станал на 19 септември 2025 г. в болница "Селби", пише в. "Ню Йорк пост".

Джакс е страдала от рак и е трябвало да се подложи на ампутация на десния крак под коляното. След операцията тя се е събудила без левия си крак. По-късно лекарите са били принудени да ампутират и другия ѝ крак.

Адвокатът на Джакс е заявил, че няма извинение за случилото се.

"Въпреки че е имало няколко възможности да се открие грешката и да се спре процедурата, хирургическият екип някак си не е забелязал, че оперират грешния крак. Сега, всеки ден до края на живота си, Шарън Джакс трябва да живее с последствията от тези грешки", каза той.

Медицинските досиета показват, че хирургът първоначално е маркирал правилния крак. Тази маркировка е останала по време на цялата операция, но по някаква причина лекарите са я пренебрегнали.

Адвокатът на жертвата е установил също, че хирургическият екип е спрял два пъти преди процедурата, за да провери всичко.

Жената търси обезщетение за значителни медицински разходи, емоционален стрес, загуба на работоспособност и загуба на удоволствие от живота.

Общинската болница "Селби" призна грешката.