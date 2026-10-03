Необичайна ситуация е затруднила движението по автомагистрала „Тракия“ край Пловдив. Кон е излязъл на пътното платно и е тичал по магистралата, а полицейски екип е предприел действия за обезопасяване на животното.

Случката е станала в района на 120-ия километър, в посока Пловдив. По информация на очевидци животното е излязло на магистралата от отбивка в близост до завод малко преди 18:00 часа.

Движението в района е било сериозно затруднено. Един от очевидците разказва, че конят е преминал непосредствено пред автомобилите и е имало опасност да се стигне до тежък инцидент.

На около 50 метра след мястото е имало полицейски патрул, който е реагирал на ситуацията. Полицаите са започнали да следват животното и да го насочват, докато бъде овладяна опасната ситуация.