Нов граничен пункт отпушва трафика към Турция. Анкара потвърди, че започва подготовка за изграждането на ново гранично съоръжение към България. То ще бъде разположено северно от Капъкуле и се очаква да увеличи пропускателната способност на един от най-натоварените сухопътни пътища към Европа.

Турция и България предприемат стъпки за разширяване на граничните връзки между двете страни. Мястото на новия граничен пункт вече е определено, съобщи агенция Демирьорен (ДХА).

Новото съоръжение ще носи името „Капъкуле/Капитан Андреево – Север“. Предвижда се то да бъде изградено северно от съществуващия граничен пункт Капъкуле, който свързва Одрин с българския Капитан Андреево.

Инициативата е насочена към увеличаване на пропускателната способност на границата между Турция и България. Това е от особено значение за превозвачите, търговците и пътуващите български граждани, които използват маршрута към Одрин, Истанбул и останалата част на Турция.

На 11 септември в граничния пункт Капъкуле последно бе проведена среща, посветена на подготовката за изграждането на новото съоръжение. На нея е обсъдено създаването на допълнителна връзка между турската и българската страна.

Капъкуле и Капитан Андреево са сред основните сухопътни врати между Турция и Европейския съюз. Натоварването по това направление е особено голямо при летните отпуски, празниците и сезонните пътувания на български туристи към Турция.

Новият граничен пункт би могъл да облекчи движението и да намали натиска върху съществуващите съоръжения. Засега обаче не са обявени конкретни срокове за строителството, откриването или въвеждането му в експлоатация.

Не е съобщено и какъв ще бъде точният капацитет на новото съоръжение, нито дали ще обслужва всички видове превозни средства. Допълнителните подробности за техническите параметри и организацията на движението предстои да бъдат уточнени.

За българските граждани, които често пътуват до Одрин за пазаруване, а също и за туристите, отправящи се към Истанбул и егейското крайбрежие, проектът представлява важна новина. При реализацията му той би могъл да осигури допълнителна възможност за преминаване на границата и да улесни трафика между България и Турция.