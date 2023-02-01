Полицията е хванала двама пияни водачи. На 31 януари около 06.35 ч. на несебърската улица “Струма” служители от Районно управление – Несебър спрели за проверка лек автомобил “Ситроен С 3”, с бургаска регистрация, управляван от 35-годишна жена от село Бата. Те установили, че същата шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,09 промила. Жената е задържана за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

На 31 януари около 09.20 ч. в района пред карнобатската автогара служители от Районно управление - Карнобат спрели за проверка лек автомобил “Шкода Румстър”, с бургаска регистрация, управляван от 58-годишен карнобатлия, като установили, че същият шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 2.52 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.