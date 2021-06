Представители на общините Камено, Кърклалери и Къйкьой, български и турски туроператори посетиха културно-историческите забележителности на трите района през последните две седмици. Визитите са заключителната част от двата успешни проекта, финансирани по Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 България – Турция.

В последния уикенд на май месец турска делегация посети крепостта Русокатстро. благодарение на проекти проект Living Ancient Towns - Asagipinar and Rusokastro”, CB005.2.21.059 и „ROADS to the Sustainable Tourism“, CB005.2.21.046. През последните 18 месеца там бяха изградени комплексна зона за отдих с детска площадка, открита класна стая, обособено място за стрелба с лък, стена за скално катерене и път до Крепостта. Целта бе повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

Кметът Жельо Вардунски приветства турските партньори, които бяха посрещнати по стар български обичай с хляб и сол, а танцов ансамбъл „Здравец“ към читалище „Просвета-1927“ изпълни грандиозен концерт.

По първия проект водещ партньор е Областната дирекция за култура и туризъм – Къркларели, по втория община Камено си партнира с община Къйкьой.

От 2 до 4 юни българската делегация върна визитата на турските партньори. Облагородяването на района около скалния манастир "Св. Никола" и надграждането на открития музей "Ашаъпънар", който демонстрира праисторическия период и богатото историческо минало на тези земи бяха малка част от богатата културна програма.

Делегицията посети и други големи туристически обекти като пещерата Дупница и малката Света София във Визе.

Резултатите от проектите ще доведат до създаването на съвместен туристически продукт за целите на трансграничното сътрудничество и ще популяризира целевата зона като обща туристическа дестинация, както и ще подобри заетостта и икономиката на района.

Културно-туристическите обекти са добавени в общ уеб портал, който позволява на туроператорите автоматична интеграция за предлагане на техните продукти.