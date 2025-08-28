Съединението на 6 септември 1885 г. е едно от най-бележитите събития в историята на българите. На този ден се увенчава с успех една продължителна и упорита борба за народно единство. След няколко дни ще се навършват 140 години от обединяването на Княжество България и Източна Румелия

В Поморие честването ще започне в 10.30 часа пред паметните плочи на участниците в борбата за Национално освобождение. Ще бъде отслужен благодарствен молебен в памет на националните ни герои и ще бъдат поднесени венци и цветя. Участие в програмата ще вземат младите и талантливи поморийски момичета Калина Маринова и Василия Стоянова.

Програмата ще продължи в 11 часа с Фестивал на занаяните и работилнички за малки и големи. Жителите и гостите на града ще се срещнат с автентични майстори от цялата страна. Над 30 автори и занаятчии ще покажат своите изделия и умения. Работа с глина, восък и вълна е малка част от заниманията, включени в програмата.

В 17.30 часа Театрална школа „Талантино“ ще представи на открито постановката „Кой ще играе Хитър Петър“ в градинката до храм „Свето Рождество Богородично“ (паметника с двата снаряда). В 18.30 ч. по центъра ще премине весело шествие на кокили и огнено шоу Fireter, а в 19.00 часа на площад „Св.св. Кирил и Методий” ще се състои концерт.