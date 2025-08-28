Утре, 29.08. (петък), във времето от 10:30 до 12:30 часа в мобилна лаборатория, разположена на „Часовника“, ще се извършат доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бърз тест.

Дейностите са във връзка с приключване на Националната лятна АНТИСПИН кампания под мото: „Предай нататък: лято без риск“ и са изпълнени от екипи на Регионална здравна инспекция-Бургас и дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“ на Община Бургас.

Доброволци на БМЧК-Бургас ще се раздават здравно-информационни материали, флаери, брошури и ще се промоцира употребата на предпазни средства.

Целта на кампанията е повишаване информираността на младите хора и хората в повишен риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции.

Важно е да се отбележи, че Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. Към момента 2 632 души с ХИВ се проследяват в структурите за лечение, като 99% от тях получават безплатна терапия. От началото на годината приблизително 200 000 души са изследвали своя ХИВ статус.