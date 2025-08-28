Цялостна обективна проверка на инцидента в Слънчев бряг от 14 август т.г., при който 18-годишния Никола Бургазлиев- син на полицейски служител, се качи с АТВ на тротоар и рани петима души, ще извърши МВР, увери в Бургас днес заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров. Той присъства на церемонията в памет на двамата полицаи, които през август 2022 г. загинаха при изпълнение на служебния си дълг, а пред журналисти опита да разсее съмненията за безпристрастно разследване. Случаят вече е поверен на Националната следствена служба:

"Събират се доказателства, разглеждат се всички документи, но за да разсеем и да не допуснем спекулации по темата, министърът разпореди да се извърши проверка на проверката, която е извършвана тук от Областната дирекция на МВР в Бургас, въпреки че нямаме никакви съмнения в обективността ѝ. Всеки носи лична отговорност и ние не можем да подкрепим такива действия и такава постъпка", каза Тони Тодоров.

Припомняме, че според първоначалното съобщение на МВР, тестъг с дрегер показа отрицателна проба за употреба на алкохол и наркотици от страна на полицейски син. Впоследствие се оказа, че тестът е направен в сградата на Районното управление на МВР в Несебър, а не на мястото на инцидента, каквато е практиката. По-късно експертиза установи, че в кръвта и урината му са открити следи от марихуана. Резултатите от положителната проба бяха обявени преди ден от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев след среща на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.