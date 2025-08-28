Община Камено и турската община Кийкьой ще работят с общ проект по своите крепостни стени, като ще рекламират и взаимно своите културно-исторически забележителноси. Днес в Камено по този повод се състоя пресконференция за началото на проект BGTR0200044 – MOBIGATE – Gateway Through History: Mobility of Cross-Border Destination Exploring - „Портал през историята: Мобилността в трансграничните дестинации“.

Той ще обедини усилията на четири партньора от България и Турция. В пресконефренцията участваха Жельо Вардунски – кмет на Община Камено – водещ партньор на проекта, Исмаил Озен – кмет на Община Кийкьой и Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България–Турция.

„Проектът от наша страна е за консервация и реставрация на крепостта, на част от крепостните стени на входа на крепостта Русокастро. От дълги години го работим този проект, след много перипетии с паметниците на културата, най-после имаме някакво разбирателство. Одобриха ни проекта. Ние искахме да го направим малко по-красив, малко по-мащабен, но за съжаление, нашите виждания не съвпаднаха с техните, пък техните са по-важни. И в момента ще правим висока консервация. Под висока, разбирайте, до 2 м. Което е много важно за това, което разкриват археолозите, за гостите, които ще посещават крепостта. Понеже ние вадим исторически останки, крепостните стени, които са на много векове, и когато стоят на атмосферно влияние без да са консервирани, те започват да се разпадат. Така че, за нас е много важен този проект и от тая гледна точка - да спасим това, което разкриваме в момента.“, каза кметът Жельо Вардунски.