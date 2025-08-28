„Голям шок. Видях как пада детето, после целта беше да спасим майката да не скочи и тя след него. Връзването на коланите е дейност на моряка. Аз нямам времето да ги видя. Работя в тази фирма от 7 или 8 години. Досега проблем не сме имали“, това каза пред журналисти в кулоарите на съда капитана Христо Раев за тежкия инцидент в морето на Несебър, където след падане от парашут загина 8-годишно дете.

В момента Апелативният съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на тримата, който бяха задържани след фаталния полет – Христо Раев, Камен Тенем и Петко Стефанов. Припомняме, че двама от тях останаха в ареста, а третият беше пуснат под гаранция. И тримата обжалват наложените им мерки, като пуснатият под гаранция иска по-малка сума.

„Прокурорът представи 13 доказателства, приобщени с приемно-предватлни протоколи, сред които книга за нструктаж, втора книга – по безопасност, в която са отбеязвани дати на провеждане от 2 юни до 24 август 2025 година. .

