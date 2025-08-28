През последния уикенд на месец август Бургас ще е домакин на още едно бегаческо събитие с кауза. На 29 август в Украйна се отбелязва Деня на паметта на защитниците.

По този повод се провежда световно бягане в тяхна чест на 30 август (събота) 2025 г.– Всеукраинският мемориален пробег „Маратон за Героите на Украйна“ – ежегодна инициатива в памет на защитниците, загинали за свободата и независимостта на Украйна, което се провежда за осмо издание. Освен в Бургас, събитието ще се проведе по същото време и в градовете София и Пловдив.

Началото е в 09.00 ч., а стартът/финалът е до скейт уредите на алеята до „Пантеона“ в Морската градина. Локацията е добре известна на всички почитатели на бягането в Бургас.

Трасето е с дължина 5км и е подходящо както за абсолютно начинаещи, които искат да се пробват, така и за опитни бегачи, които искат да подобрят своя рекорд. Всички редовни бегачи на 5кмRun-Бургас са вече запознати с красотата на този маршрут.

Организатори на събитието са Почетното консулство на Украйна в Бургас, начело с почетния консул на Украйна в Бургас г-н Димитър Караненов, Община Бургас и „5км RUN“ -Бургас. Събитието е безплатно и отворено за всички – независимо от възраст и опит, а регистрацията е на място.

Маршрутът е следният:

- Начало от алеята до Пантеона – до скейт съоръженията

- Продължава се към Експозиционен център „Флора“

- След това бегачите се насочват към фитнес уредите след Експозиционен център „Флора“ и ги заобикалят от дясно

- След завиват на дясно и излизат на крайбрежната алея, докато стигнат до ресторант „Нептун“

- Заобикалят детската площадка пред ресторант „Нептун“ (зад хотел „Приморец“) от лявата страна (тя остава в дясно) от бегачите и отново се насочват към крайбрежната алея

- Връщат се до ресторант „Воденицата“ и след като го подминат завиват в ляво по алеята

- Заобикалят фитнес уредите, като те остават вдясно от бегачите

- Насочват се към Експозиционен център „Флора“

- Финал на скейт уредите до „Пантеона“