Церемония в памет на полицейските служители Атанас Градев и Йордан Илиев, които през август 2022 г. загинаха в смела акция при изпълнение на служебния си дълг в опит да заловят трафикант, натоварил 47-мигранти в автобус и да спрат навлизането на движещото се с бясна скорост возило в сърцето на Бургас, се проведе днес на мястото на трагедията- кръстовището „Трапезица“.

Събитието обедини представители на държавната власт, общественици, части на полицията, близки на загиналите и множество граждани. Кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, началникът на МВР – комисар Владимир Маринов сведоха глави пред паметта на загиналите. И поднесоха цветя пред паметника на служителите на реда в знак на почит пред саможертвата на служителите на реда.

Кметът на Бургас Димитър Николов идрази своята почит към доблестните служители на реда в публикация в социалните мрежи: „Поклон пред паметта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев! Три години след тежката трагедия, все още трудно се намират думи, с които да се изрази мъката от загубата на тези двама доблестни мъже. Съболезнования на семействата, на близките и колегите им. Времето едва ли лекува тази тежка загуба. Да почиват в мир!“.



Сред присъстващите бяха и бившият МВР - министър Иван Демерджиев, ексначалникът на Областната дирекция на МВР-Бургас комисар Калоян Калонов и много други.