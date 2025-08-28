„Обвиняемият Камен Тенев е най-невиният. А най-виновните - изобщо не са обвиняеми. Това е фирмата - там ни лук яли, ни-мирисали“, това заяви в Апелативния съд в Бургас адвокат Потерав – защитник на Камен Тенев – единият от тримата обвиняеми след смъртта на 8-годишно мовченце в Несебър, което падна от парашу в морето пред очите на майка си. Днес съдът гледа мерките за неотклонението на тримата – Христо Раев, Камен Тенем и Петко Стефанов. Припомняме, че двама от тях останаха в ареста, а третият беше пуснат под гаранция. И тримата обжалват наложените им мерки, като пуснатият под гаранция иска по-малка сума.

„Мерките, които са взети Петко Стефанов, Христо Раев и Камен Тенев са правилни и законосъобразни. Основното лице, което се е занимавало с парасейлинга е Стефанов. Той е отговарял за администриране, подбор на работници и атракциона, трудовият му договор като касиер е привидна дейност. Според свидетели той е отговарял пряко за атракциона и за годността на съоръженията. Отговорник на морска база Южен плаж Несебър е бил Стефанов. Това оборва защитната теза, че той е изпълнявал само длъжността на касиер. За Раев и Камен Тенев -за да се извърши тази дейност парасейлинг по наредба да необходими двама души. Единият да е инструктор по парасейлинг, като това в случая не е налице. Следвало е на лицата да им се направи инструктаж на брега, което не е свършено. Причина за смъртта е скъсване на двата носещи колана на сбруята. Серията е била износена и компрометирана вследствие на слънцето, солената вода и пр. Това е високо рискова дейност, нарушени са правилата за безопасност, вещото лице изрично е посочило, че са налице не само скъсани части и в областта на затягане на колата. Това е пълна безотговорност от стената на обвиняемите. Изхвърлените в морето колани и механизма за закачане не са открити, въпреки действията.“, обявиха от прокуратурата и изразиха несъгласие с паричната гаранция на Раев.

„Защото този вид атракцион представлява едно цяло, лодка, сбруя и т.н.и Тримата обвиняеми имат отношение. Не може всеки да отговаря отделно за тях. Грубо са били погазени множество правила за безопасност, които са довели до смъртта на 8-годишно дете“, посочиха още от държавното обвинение.

Адвокат Радослав Николов – защитник на Петко Стефанов, посочи, че за даденото обвинение не само не са събрани доказателства, но и няма да бъдат събрани, защото липсва правен елемент. „Стефанов е касиер повече от 20 години. Изпълнил е задължението си, посрещнал е майката и детето, взел е парите им и се оттеглил. Там всичко става на усна уговорка. На устна уговорка са разширени задълженията му, бил е нещо като лице за контакти. Като стар служител всички го възприемат като отговорник, но като организацията на работа в базата. Ситуацията е съвсем различна, когато говорим за конкретната атракция. Касиерът с неписаните и неуточнени широки правомощия. Защо не е представяна декларация на родителит при скока, кой следва да носи отговорност - управителят или касиерът? Отговорността е на управителя на дружеството. Петко Стефанов не е извършил престъплението, за което е обвинен“, каза защитата.

Според адвоката на Петко Стефанов – Петър Димитров на борда на лодката ясно се вижда, че са разположени 13 броя сбруи, парашут и вилката, на която се закачат тези сруи. „В наредбата пише, че отговорността за това носи капитанът. Какви са задълженията на касиера – лицата, които имат желание да ползват парасейлинг му плащат, той издава касов бон, оттам нататък, те отиват при моряка и капитана. Задълженията му не включват по никакъв начин да бъдат закачени лицаа на този атракцион, проверка на оборудването и т.н, каза адвокатът. Той каза, че Стефанов е влязъл с други хора във водата да търси детенцето. Защитата поиска подписка, домашен арест или гаранция.

Адвокат Потеров посочи, че Камен Тенев е най-невинният. „Нима, ако са имали инструктор вътре в лодката, той ще попречи да се скъса въжето, или ако е подписана декларация? Това са административни нарушеия, които не водят към този резултат. Камен е най-обикновен общ работник в морски съд. А кой е отговорен за това, което се случва на борда на плавателния съд е капитанът. И така стана всеки срещу всеки. Най-малко виненият е обикновеният моряк. Дали е могъл да предвиди, трябва да има някакви познания, тази материя дали ще издържи натоварването. експертизата е направена набързо- набързо. Как може морякът да види това, че има някакви влаканця скъсани. Не е длъжен по силата на нито един нормативен акт да прави заключения извън своята компетентност. Тези, които най са виновни, не са обвиняеми. Дали ги е изхвърлил тези колани, дали са паднали, ние не можем да кажем.“, каза още адвокат Потеров. Той настоя за по-лека мярка за Камен Тенев - подписка, гаранция, дори домашен арест, ако това ще удоволетвори прокуратурата.

Адвокат Радиева също посочи, че това не са истинските обвиняеми. „Те са обвинени, защото делото стана медийно“, каза тя. Според нея на борда на лодката трябва да има инструктор, дори не трябва да има моряк.

Пред съда обвиняемият Стефанов изказа дълбоки съболезнования на семейството и разбира тяхната трагедия.

„Но искам да им кажа в нашата фирма какво е отговорник на базата. Задължението ми е да събирам приходите, заплатите на работниците плащам от обпрота Никога не ми е възлагано да търся работници, инструктори. Моята препоръка е дотолкова, че работникът е съвестен и лоялен. Не е мое задължение какво да се закупи, нито да изготвям правила, никой не е споменал по никакъв начин, че има проблем. Аз само взех парите на клиентите и им издадох касова бележка“, каза той.

Камен Тенев също изказа съболезнования. „Осъзнавам в каква ситуация съм, ако може мярката да е по-лека, да минава по-леко, аз съм за всичко да минава по-бързо“, каза той.

За по лека мярка помоли и Христо Раев.