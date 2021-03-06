Българската православна църква отбелязва Голяма задушница, наричана още Месопустна, днес. На този ден се отдава почит към починалите близки.

Колони автомобили и хора се придвижват към Гробищния парк, полиция следи за организацията, както на трафика, така и за безопасността на пешеходните пътеки.

От общинския превозвач „Бургасбус“ припомнят кои са линиите, които гражданите може да използват, за да посетят гробищния парк.

- линия Б1 → Терминал „Меден рудник“ – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – „Александровска“ – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал „Изгрев“;

→ Терминал „Изгрев“ – „Изгрев“, „Акве Калиде“ – „Велека“ – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал „Юг“ – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал „Меден рудник“;

- линия 11 → Терминал „Славейков“ – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти пехотен черноморски полк” – бул. „Демокрация” – жп гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал „Славейков“;

- линия 12 → Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти пехотен черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал „Славейков“;

- линия 15 → Автогара „Юг“ – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. „Сарафово“;

→ кв. „Сарафово“ – ул. „Транспортна” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара „Юг“;

- линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал „Меден рудник“.

При необходимост, Дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.