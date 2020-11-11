Бургаските училища, които минават дистанционно, станаха 16 – четвъртите им класове също онлайн

По искане на 16 бургаски училища техни петокласници и четвъртокласници също ще учат дистанционно от утре, 12 ноември, до 25 ноември. Посочената причина е тази, че те и в момента имат боледуващи учители и ученици, заразени с КОВИД - 19. За да не станат повече и едните, и другите, училищата продължават обучението до посочената дата в електронна среда.
Това са:
|
Училище
|
IV клас
|
V клас
|
От дата:
|
|
|
|
|
ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"
|
да
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Св. Климент Охридски"
|
да
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Елин Пелин"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ППМГ "Акад. Никола Обрешков"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ВСУ "Захари Стоянов"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Братя Миладинови"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Пейо Яворов"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Г. Бенковски"
|
да
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Антон Страшимиров"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Княз Борис I"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Любен Каравелов"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "П. Р. Славейков"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
ОУ "Васил Априлов"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
СУ "Петко Росен"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
|
СУ "Йордан Йовков"
|
-
|
да
|
12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./
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