Бургаските училища, които минават дистанционно, станаха 16 – четвъртите им класове също онлайн

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снимка интернет

По искане на 16 бургаски училища техни петокласници и четвъртокласници също ще учат дистанционно от утре, 12 ноември, до 25 ноември. Посочената причина е тази, че те и в момента имат боледуващи учители и ученици, заразени с КОВИД - 19. За да не станат повече и едните, и другите, училищата продължават обучението до посочената дата в електронна среда.

Това са:

Училище

IV клас

V клас

От дата:

ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията"

да

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Св. Климент Охридски"

да

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Елин Пелин"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ВСУ "Захари Стоянов"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Братя Миладинови"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Пейо Яворов"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Г. Бенковски"

да

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Антон Страшимиров"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Княз Борис I"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Любен Каравелов"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "П. Р. Славейков"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

ОУ "Васил Априлов"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

СУ "Петко Росен"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

СУ "Йордан Йовков"

-

да

12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. /вкл./

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