Бургаските училища, които минават дистанционно, станаха 16 – четвъртите им класове също онлайн

По искане на 16 бургаски училища техни петокласници и четвъртокласници също ще учат дистанционно от утре, 12 ноември, до 25 ноември. Посочената причина е тази, че те и в момента имат боледуващи учители и ученици, заразени с КОВИД - 19. За да не станат повече и едните, и другите, училищата продължават обучението до посочената дата в електронна среда.

Това са: