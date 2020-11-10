61-годишен бургазлия спря дрегера на 2,81 промила, задържаха го в село Проход

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снимка интернет

Двама пяиня водачи са задържани в последния ден.

Около 00.46 ч. днес в село Проход, служители от Районо управление – Средец спрели за проверка лек автомобил “Рено Лагуна”, с ямболска регистрация, управляван от 61-годишен бургазлия. Te установили, че същияt шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2.81 промила. Водачът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Вчера около 16.10 ч. служители от Второ Районо управление – Бургас забелязали по ул. “Крайзерна” в посока бул. “Тодор Александров” да криволичи лек автомобил “Фолксваген Голф”, с бургаска регистрация, управляван от 60-годишен бургазлия. Установено е, че същияt шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.44 промила. Водачът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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