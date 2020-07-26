Запален автомобил предизвика 4-киломтерово задръстване на АМ „Тракия”

Движението вече се осъществява нормално
Около 4 км. задръстване се образува по АМ "Тракия" край Бургас, в посока София. Движението беше спряно за около 40 минути, след като автомобил се е запалил.
Движението вече се осъществява нормално.
Около 4 км. задръстване се образува по АМ "Тракия" край Бургас, в посока София. Движението беше спряно за около 40 минути, след като автомобил се е запалил.
Движението вече се осъществява нормално.
Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *
0 Коментар