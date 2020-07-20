Пиян словашки турист си изкара агресията на паркирани автомобили в Приморско, счупи страничното огледало на „Пежо”

Словашки турист счупи страничното огледало на лек автомобил „Пежо”. На 16-и юли около 20.40 ч. в Районно управление - Приморско е получено съобщение за това, че мъж във видимо нетрезво състояние удря паркирани по ул. „Трети март” в Приморско коли. Това се оказал 28-годишен словашки турист, пристигнал същия ден в Приморско, който счупил лявото странично огледало на лек автомобил „Пежо 307”, с бургаска регистрация, собственост на 33 годишна бургазлийка. Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Приморско.