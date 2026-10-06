Най-високите цени на горивата, отчетени преди две седмици, вече са зад нас, а оттук нататък посоката е към плавно поевтиняване. Това прогнозира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива пред БНР.

„Нефт има“, категоричен е той. По думите му рафинериите в момента пренастройват производствените си мощности според нуждите на пазара. Хаджидимитров очаква пазарът да се регулира в рамките на два-три месеца, след което цените ще бъдат по-ниски.

Ормузкият проток – главната причина за успокоението

Основният фактор за обръщането на тенденцията са увеличените доставки през Ормузкия проток, обясни той. От седмица са възстановени близо 90% от възможностите на протока за преминаване на нефт и нефтопродукти.

По думите му играчите на пазара следят ситуацията в протока ежедневно и много внимателно преценяват накъде ще поемат цените.

Какви цени да очакваме на бензиностанцията

Всички фактори, които формират цената, сочат плавно намаляване, смята Хаджидимитров. Очакването му е нивата да се задържат около и малко под 1,90 евро за литър дизел и доста под 1,65 евро за литър бензин.

Сегашните цени ще се запазят поне още около месец, прогнозира той. Според него едва ли нещо ще се промени дотолкова, че в следващите две-три седмици да видим цени под 1,80 евро.

Няма да има недостиг, но маржовете са на ръбата

Хаджидимитров подчерта, че нефт има достатъчно и той не очаква нито недостиг, нито тежка зима. Според него нещата не вървят нито зле, нито добре, но ситуацията се успокоява. Това дава на бранша известно облекчение и възможност да планира следващите си стъпки.

Търговците се надяват цените да тръгнат леко надолу, за да се отвори простор за нормален марж от 5–6%. В момента той е едва 2–3%, което по думите му затруднява оцеляването на фирмите в сектора.

Посланието му към потребителите и бизнеса е да бъдат спокойни: пикът на високите цени е преминат и едва ли ще се върне.