Домакинството на Евровизия през май 2027 г. се очаква да има ефект върху хотелиерството, ресторантьорството и пазара на недвижими имоти в Бургас. В града вече има резервации за периода на конкурса, като част от собствениците на имоти са повишили цените, но според пазара това няма да се запази при сегашните нива. В същото време Слънчев бряг с хотелска база от около 100 000 легла може да осигури значителна конкуренция на краткосрочните наеми. Това коментира Диана Иванова, управител на агенция за имоти.

Пазарът на краткосрочни наеми в Бургас в момента предлага значителен брой апартаменти, като предлагането изпреварва търсенето. Според Иванова броят на наличните се променя според сезона, а конкурентните хотелски оферти също оказват влияние върху пазара.

„Предлагането на краткосрочни наеми изпреварва търсенето в момента и това всеки един потребител може да го види, като провери най-малкото в Booking платформата. Има доста апартаменти, които се дават под наем. В момента има изключително атрактивни оферти на територията на Бургас и региона, така че пазарът на краткосрочни наеми за настаняване в момента може да предложи доста интересни предложения.“

Първи резервации за Евровизия

След обявяването на Бургас за домакин на конкурса част от собствениците вече са коригирали цените си нагоре.

„Деня, в който се обяви Евровизия, че ще бъде в Бургас, мой приятел и клиент направи корекция от 130 евро за нощувка, която обявява за периода, когато ще бъде Евровизия, на 300 евро и в рамките на час получи резервация за три нощувки за този период. Така че можем да говорим за ръст от този порядък и за цени от този диапазон, които се считат за приемливи и адекватни в момента.“

Слънчев бряг може да ограничи ценовия ръст

Според Иванова високите офертни цени от над 1000% ръст са временна аномалия, породена от еуфорията около домакинството на Евровизия. Тя очаква включването на хотелите в Слънчев бряг да създаде конкуренция и да доведе до нормализиране на цените.

„Там леглова база от около 100 000 легла ще бъде подготвена и ще може да посрещне това търсене, което ще бъде доста сериозно във връзка с Евровизия. Тази конкурентност ще наложи едно успокояване и цените ще бъдат нормализирани.“

Според нея логистиката ще бъде сред основните предизвикателства, но възможностите на летищата в Бургас, Варна, София и дори Истанбул могат да разширят достъпа до събитието.

Развитието на Бургас като фестивален град през последните години

също може да помогне при организацията на съпътстващите прояви около Евровизия.

„Все пак, когато Евровизия се организира в един град, освен ключовите вечери, включително финала, има и много съпътстващи мероприятия. Така че опитът, който през последните години градът натрупа с организирането и интегрирането на подобен тип фестивали и събития, мисля, че със сигурност ще допринесе положително за организацията и гостоприемството на Евровизия.“

На фона на интереса около Евровизия имотният пазар в Бургас показва по-спокойна динамика. Иванова отчита ръст на новото строителство и интерес към квартали като „Хоризонт“, „Мадика“ и „Меден рудник“.

Тя допълни, че домакинството на Евровизия може да бъде използвано и като възможност за популяризиране на Бургас и България сред посетители, които не са идвали досега в страната.