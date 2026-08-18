Зад всяка операция стои история на болка, надежда и отговорност. В Комплексния онкологичен център в Бургас д-р Красимир Кенолов и екипът от хирурзи съчетават радикалната онкологична терапия с естетичната хирургия, за да върнат самочувствието и пълноценния живот на жените.
Какво представлява онкопластичната хирургия?
Тя съчетава премахването на тумора с незабавното възстановяване на формата на гърдата. Целта е да не се оставят деформиращи белези.
Едномоментна реконструкция: Извършва се в една анестезия – жлезата се отстранява и веднага се поставя имплант или тъканен експандер. Пациентката се събужда с възстановен обем!
Отложена реконструкция: Прави се на по-късен етап чрез по-сложни техники.
Симетризиращи операции: Корекция на другата гърда за постигане на пълен естетичен баланс.
Кой е подходящ за едномоментна реконструкция?
Решението се взема след преценка на онкологичния риск. Подходяща е при:
Ранен карцином на гърдата (или с добър отговор след химиотерапия).
Профилактична мастектомия (при доказана генетична предразположеност).
Пациенти, при които не се очаква масивна лъчетерапия веднага след операцията.
Важно: Процедурата не е подходяща при много напреднал стадий, тежки придружаващи заболявания или при активни пушачи (никотинът влошава заздравяването).
Какви други възможности предлага КОЦ-Бургас?
Пълен спектър от онкопластика (с импланти или собствена тъкан).
Оформяне на ареола и зърно като последващ етап.
Корекции при кожни тумори (вкл. по лицето) и мекотъканни тумори – с цел запазване на мимиката, формата и функцията.
Резултатът: Естествен вид при максимална онкологична сигурност.
За повече информация и консултации се обърнете към Клиниката по онкологична хирургия към КОЦ-Бургас.
0 Коментара