Зад всяка операция стои история на болка, надежда и отговорност. В Комплексния онкологичен център в Бургас д-р Красимир Кенолов и екипът от хирурзи съчетават радикалната онкологична терапия с естетичната хирургия, за да върнат самочувствието и пълноценния живот на жените.

Какво представлява онкопластичната хирургия?

Тя съчетава премахването на тумора с незабавното възстановяване на формата на гърдата. Целта е да не се оставят деформиращи белези.

Едномоментна реконструкция: Извършва се в една анестезия – жлезата се отстранява и веднага се поставя имплант или тъканен експандер. Пациентката се събужда с възстановен обем!

Отложена реконструкция: Прави се на по-късен етап чрез по-сложни техники.

Симетризиращи операции: Корекция на другата гърда за постигане на пълен естетичен баланс.

Кой е подходящ за едномоментна реконструкция?

Решението се взема след преценка на онкологичния риск. Подходяща е при:

Ранен карцином на гърдата (или с добър отговор след химиотерапия).

Профилактична мастектомия (при доказана генетична предразположеност).

Пациенти, при които не се очаква масивна лъчетерапия веднага след операцията.

Важно: Процедурата не е подходяща при много напреднал стадий, тежки придружаващи заболявания или при активни пушачи (никотинът влошава заздравяването).

Какви други възможности предлага КОЦ-Бургас?

Пълен спектър от онкопластика (с импланти или собствена тъкан).

Оформяне на ареола и зърно като последващ етап.

Корекции при кожни тумори (вкл. по лицето) и мекотъканни тумори – с цел запазване на мимиката, формата и функцията.

Резултатът: Естествен вид при максимална онкологична сигурност.

За повече информация и консултации се обърнете към Клиниката по онкологична хирургия към КОЦ-Бургас.