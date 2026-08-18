Комисията за защита на потребителите (КЗП) засилва проверките за необосновано повишаване на цените, като фокусът вече е насочен и към хранителните и лекарствените продукти. Това заяви в сутрешния блок на БНТ изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

По думите му в началото на седмицата са започнали проверки в 140 търговски обекта, при които се обследват около 1100 продукта с увеличени цени. Особено внимание се обръща на лекарствените продукти, хранителните добавки и стоките, продавани в аптечната мрежа.

„Наблюдаваме тенденции на увеличение на някои лекарствени продукти и хранителни добавки“, посочи Колячев и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени.

Той подчерта, че в определени случаи може да става дума за злоупотребно поведение на търговци, тъй като увеличенията са наблюдавани само в една търговска мрежа.

КЗП не определя цените на стоките и услугите и не може да санкционира търговец само защото дадена цена е висока или ниска. Комисията може да наложи санкция при установено увеличение, ако то не може да бъде обосновано с обективни фактори.

„Има редица фактори, които могат да повлияят на една цена. Ние ги отчитаме за всеки конкретен случай“, обясни Колячев.

Общо около 40 500 проверки са извършени от КЗП и НАП във връзка с прехода към еврото, като около 15 000 от тях са на КЗП.

Сред основните установени нарушения са неправилно етикетиране, липса на необходимата информация за потребителите и необосновано повишаване на цените.

Колячев посочи, че голяма част от наложените санкции са обжалвани, но според него към момента има положителна съдебна практика за институцията.

След отпадането на двойното обозначение на цените КЗП разполага с по-сериозни правомощия по отношение на необоснованото поскъпване. По думите на шефа на Комисията санкциите вече могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро за търговски обект, като при голям брой продукти с необосновано повишени цени санкциите могат да бъдат значително по-високи.

При стария режим глобите за необосновано покачване на цените в повечето случаи са били около минималния размер — приблизително 2600 евро. За неправилно етикетиране санкциите са били между 300 и 500 евро.

Масирани проверки по Черноморието

КЗП продължава и масираните проверки на туристически обекти по Черноморието. Проверяват се хотели, заведения и магазини, както и съоръжения за развлечения — батути, пързалки и надуваеми съоръжения.

По думите на Колячев са установени нарушения и са съставени административни актове, но към момента няма притеснителни тенденции.

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Няколко обекта за детски развлечения са били временно затворени заради нарушения на изискванията за безопасност. След привеждането им в съответствие те са възобновили работа.

„Безопасността на нашите деца е нашият основен приоритет“, подчерта Колячев. Той съобщи, че проверки на съоръжения за деца се извършват на територията на цялата страна.