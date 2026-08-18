С интерактивни офлайн игри телекомът ще учи младежите на критично мислене в интернет

Yettel се присъединява към тазгодишното издание на Teen Boom Fest – един от най-популярните младежки фестивали в България, който ще се проведе на Морската гара в Бургас на 22 и 23 август от 16 ч. Наред с музикални изненади и срещи с най-обичаните български инфлуенсъри фестивалът предлага разнообразие от активности. В специалната си зона телекомът ще постави пред тийнейджърите предизвикателства, свързани с критичното мислене, разпознаването на фалшиви новини и онлайн безопасността.

Участието в Teen Boom Fest е част от програмата на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, която тази година отбелязва 20 години. Един от основните акценти в нея през 2026 г. е медийната грамотност и способността да разпознаваме фалшиво и подвеждащо съдържание онлайн – умение, което става все по-важно с навлизането на изкуствения интелект и все по-убедителните дигитални манипулации. Проучване на Yettel по темата, представено през пролетта, показа, че 88% от хората на възраст между 20 и 50 години са попадали на съдържание, което определят като фалшиво или подвеждащо, а 38% признават, че са се подвеждали от такова съдържание.

На фестивала младежите ще могат да проверят тези умения на практика чрез атрактивни игри, които ще ги поставят в ролята на истински дигитални скаути. Те ще проверяват доколко умеят да разпознават манипулативно съдържание, да оценяват надеждността на източниците и да не се подвеждат от алгоритмите и т.нар. „кликбейт“ заглавия в социалните медии. За всички, които преминат през загадките и демонстрират критично мислене, Yettel е подготвил подаръци, а на Digitalscouts.bg ги очакват още предизвикателства за малки и големи, и още възможности за награди.

Наред с каузите, свързани с превенцията и безопасността на младите хора, Teen Boom Fest ще предложи на децата и техните семейства и срещи със звезди от музикалната сцена, киното, спорта и социалните мрежи. Тази година сред очакваните специални гости са любимците на младото поколение Сандефф, Мегсън, Ей Бо, Алексчето и Джули Андонова, популярни актьори като Филип Буков и влогъри като Стефан Попов – Чефо, а атракция за посетителите ще бъде и първото куче-робот у нас – Рашко. Събитието е с вход свободен.