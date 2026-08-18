Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че е получила доклад за нанесен удар с неидентифициран снаряд по плавателен съд, излизащ от Ормузкия проток в посока Оманския залив, предаде Ройтерс.

Нанесени са щети на машинното отделение, като има пострадали и екипажа. На моряците е била оказана помощ от оманската брегова охрана.

Засега не са отчетени вредни последици за околната среда. На този етап не се знае кой е изстрелял снаряда, както и не се споменава под чий флаг е плавал корабът.

Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток, като все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година потокът е бил от над 130 плавателни съда на ден, посочва Ройтерс.