Burgas Blues Fest се завръща този петък, 21 август, с пет концерта на поляната до Експозиционен център „Флора“. Началото е в 19:00 часа, а на сцената ще се срещнат български и чуждестранни музиканти за вечер, посветена на блуса, рока и живата музика.

Тазгодишното издание ще премине под мотото „С песен за Пламен“ – музикален жест на признателност към човека, чието име остава неразделна част от историята на Блус Феста в Бургас. В негова памет програмата ще включва и специални участия на Стефан Корадов, Пени Ставрева и Росен Сеновски.

Фестивалната вечер ще започне в 19:00 часа с The Cold Shots. В 19:40 часа на сцената ще излязат Атолука Блус Картел, а от 20:20 часа публиката ще чуе Sakis Dovolis Trio от Гърция. Harmonic ще свирят от 21:00 часа. Финалът от 21:40 часа е поверен на Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд.

Програма:

Line Up

19:00 - 19:30 -Cold Shots

19: 40 - 20:10 - Атолука Блус Картел

20:20 - 21:00 - Sakis Dovolis Trio

21:15- 21:50 HARMONIC

22:00- 23:00 -Васко Кръпката и Подуене Блус

За фестивалната атмосфера на място ще се погрижат BARABAR, а след последния концерт вечерта ще продължи с афтърпарти зад Летния театър.

Burgas Blues Fest е част от кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.